ارتفع الذهب مجددا فوق مستوى 4100 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد، ما أبقى على التوجه الصعودي طويل الأمد دون تغيير. وتوقع بنك «جيه بي مورغان» أن يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 8 آلاف دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع سعي المستثمرين للتحوط من مخاطر الأسهم والتوترات الجيوسياسية.



وجاء التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولارات نتيجة عمليات جني الأرباح، في حين عززت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا جاذبية الذهب كملاذ آمن.



من جانبها، رفعت «غولدمان ساكس» توقعها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار الطلب من صناديق الاستثمار وتوقعات بمزيد من مشتريات البنوك المركزية.