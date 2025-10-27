استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى استعراض الجهود الرامية لحماية ودعم اللاجئين في مختلف المواقع بالمنطقة والعالم.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.



إلى ذلك، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



وبعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته جلالة الملكة الأم سيريكيت كيتياكارا.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.