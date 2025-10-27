

سجل إيبريتشي إيزي هدفا في مرمى فريقه السابق كريستال بالاس ليقود أرسنال إلى الفوز 1-0 أمس على ملعب الإمارات ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليبتعد الفريق اللندني في صدارة الترتيب.



وجاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 39 عبر إيزي الذي انتقل من كريستال بالاس إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري.



ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن سندرلاند صاحب المركز الثالث.



وتكبد مان سيتي أول خسارة له منذ أغسطس بعدما سقط أمام أستون فيلا بهدف نظيف سجله الپولندي ماتي كاش (19).



وتراجع «السيتي» إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما صعد أستون فيلا إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة.



وفي مباراتين اخريين، فاز ولفرهامبتون على بيرنلي 3-2، وبورنموث على نوتنغهام فوريست 2-0.



من جهة أخرى، أبدى آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول خيبة أمله وغضبه بعد الخسارة أمام برينتفورد 2-3 أمس الأول، وقال بعد المباراة: «لم نكن جيدين، ربما باستثناء 25 إلى 30 دقيقة في الشوط الأول، رغم أننا كنا متأخرين 1-0 في تلك اللحظة. خلال تلك الفترة فقط، شعرت أن بإمكاننا الحصول على نتيجة إيجابية، لكن بقية المباراة؟ بالنظر إلى النتيجة، وطريقة لعبنا، والطريقة التي قاتل بها برينتفورد، لا أعتقد أن الفوز كان ممكنا لنا، ربما فقط خلال الدقائق الخمس أو الست الأخيرة»، مضيفا: «لا يمكنك مقارنة كل هذه الخسائر، لكن أكثر ما يقلق هو أننا خسرنا أربع مباريات متتالية، والنتائج هي كل شيء في كرة القدم، بعد ذلك ستقوم بتقييم الأداء، والذي كان برأيي الأسوأ من بين جميع الهزائم الأربع التي تلقيناها».



إلى ذلك، تابع مان يونايتد صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا بفوزه على ضيفه برايتون 4-2 على ملعب اولدترافورد، وارتقى يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة. كما تغلب نيوكاسل على ضيفه فولام 2-1.