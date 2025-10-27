

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء أمس على ملعب «سانتياغو برنابيو» ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من جود بلينغهام، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 38.



وسجل بلينغهام هدف الفوز للريال في الدقيقة 43.



وفي الشوط الثاني أهدر مبابي ركلة جزاء (52)، بينما أنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بيدري في الوقت بدل الضائع (90+10).



وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته لجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة بالمركز الثاني. إلى ذلك، احتفل إسبانيول بالذكرى الـ 125 لتأسيسه بأفضل طريقة ممكنة عندما تغلب على ضيفه إلتشي الصاعد حديثا 1-0. وهو الفوز الخامس هذا الموسم لإسبانيول الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة.



وافتتح إسبانيول الذي تأسس في 28 أكتوبر 1900، منطقة خاصة للمشجعين خارج الملعب مع موسيقى ومأكولات احتفالا بالذكرى السنوية.



وخطف ريال أوفييدو تعادلا مثيرا من مضيفه جيرونا 3-3 أمس الأول، وهو التعادل الرابع لجيرونا هذا الموسم، فبقي في المركز الأخير برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف ريال أوفييدو الذي تعادل للمرة الأولى هذا الموسم مقابل سبع هزائم وانتصارين.



وخطف خيتافي فوزا ثمينا من مضيفه أتلتيك بلباو 1-0، وصعد خيتافي إلى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو الثامن. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد.