أعربت الكويت عن ترحيبها بتوقيع «اتفاق كوالالمبور للسلام» بين مملكة تايلند ومملكة كمبوديا الذي «يعتبر خطوة مهمة في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ويمهد الطريق نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين».



وأكدت «الخارجية»، في بيان لها، دعم دولة الكويت الكامل لجميع الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وبما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم.



وأشادت بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية ومملكة ماليزيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.