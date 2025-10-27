

أسامة دياب



شهد مجمع الأفنيوز على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين عروضا فنية ساحرة قدمتها فرقة «سبندييراتوري دي غوبيو» الإيطالية «مجموعة ملوحي الأعلام التاريخية لمدينة غوبيو»، ضمن فعاليات أسبوع التصميم الإيطالي في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز المئات من الزوار والمواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بالأجواء الإيطالية الأصيلة.



وقال السفير الإيطالي لدى الكويت، لورينزو موريني، في تصريح صحافي بهذه المناسبة «يسعدنا أن نرى الحماس الكبير الذي أبداه الجمهور الكويتي تجاه الثقافة الإيطالية، مضيفا أن مهرجان التصميم الإيطالي ليس مجرد عرض للجمال والإبداع، بل هو جسر من التواصل الثقافي والحوار بين إيطاليا والكويت، ويعكس عمق العلاقات الثنائية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين».

وأضاف السفير موريني «فرقة سبندييراتوري دي غوبيو» تجسد جانبا مميزا من التراث والفلكلور الإيطالي العريق، حيث تعود تقاليد ملوحي الأعلام إلى قرون مضت، وهي رمز للفخر، والمهارة، والانتماء. من الرائع أن نشارك هذا الإرث الثقافي مع الجمهور الكويتي العزيز».