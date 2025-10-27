أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي سجّل هدفاً وقدّم تمريرة حاسمة في الفوز المقنع على الغريم اللدود برشلونة 2-1 ، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما قدّم تمريرة حاسمة للفرنسي كيليان مبابي صاحب الهدف الأول (22) على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان الإنجليزي قاد فريقه إلى الفوز على يوفنتوس الإيطالي 1-0 بتسجيله الهدف الوحيد الأربعاء الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا..

وقال ألونسو للصحافيين: «رأينا ذلك أمام يوفنتوس، واليوم، وأمام خيتافي (الأسبوع الماضي)، لقد قدّم 3 مباريات رائعة خلال الأسبوع الماضي».

وأضاف: «في البداية تحتاج لبعض الوقت والدقائق لتستعيد الإيقاع، وقد سارت الأمور بشكل أفضل مما كنا نتوقع بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، حين بقي معنا ولم ينضم للمنتخب الإنجليزي.

وكانت الأحاديث قبل المباراة انشغلت بتصريحات جناح برشلونة لامين يامال، الذي قال إن ريال مدريد «يسرق» و«يشتكي»، لكن ألونسو أوضح أن فريقه لم يكن بحاجة إلى حافز إضافي للفوز على برشلونة، بعد 4 هزائم في الكلاسيكو الموسم الماضي.

وقال ألونسو: «الفريق كان متحفزاً جداً، كنا نتحدث مسبقاً عن أهمية المباراة، ليس من أجل النقاط الثلاث فقط، بل من أجل ما تمثّل، ومن أجل تقديم أداء جيد نستحق به الفوز».

وأردف: «أنا سعيد جداً من أجل اللاعبين قبل كل شيء، لأنهم كانوا بحاجة إلى هذا الشعور بالقدرة على الفوز في مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو».

وشهدت المباراة إلغاء 3 أهداف لريال مدريد بداعي التسلل في أول كلاسيكو يخوضه ألونسو كمدرب للفريق.

كما تألق الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه أثار الجدل بعد احتجاجه الغاضب عند استبداله.

وعلّق ألونسو على ذلك قائلاً: «لا أريد أن أفقد التركيز على ما هو مهم هنا... فيني قدّم الكثير مثل بقية اللاعبين. هذا فوز مهم، وكان يمكن أن يكون أكبر.