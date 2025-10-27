مريم بندق

قالت مصادر لـ«الأنباء» إن وكيلة ديوان الخدمة المدنية ندبا عبير الفارس نجحت في إنجاز إجراءات إطلاق أول مشروع خدمي من نوعه سيطبق في الديوان.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن مركز اتصال مركزي متخصص يعمل طوال ساعات الدوام الرسمي لتقديم الدعم للمستفيدين من خدمات الديوان.

وبينت أن مركز الاتصال سيضم عناصر شبابية فاعلة من الإدارات العاملة بالديوان التي لها تعامل مباشر مع المراجعين.

وأضافت أن مركز الاتصال سيضم موظفين من ادارات الترتيب الفتوى والبعثات والرأي والإجازات الدراسية والتسجيل والاختبار ونهاية الخدمة للرد الهاتفي الفوري على جميع استفسارات موظفي الدولة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 480 ألف موظف.

وشددت على أنه سيتم إنجاز المعاملات آليا بعد التأكد من أنهم أصحاب المعاملة والطلب منهم بداية ادخال رقم البطاقة المدنية ومعلومات أخرى حرصا على البيانات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة.

وذكرت المصادر أن مركز الاتصال الجديد سيتواجد في صالة استقبال المراجعين ولكن ستقتصر وظيفته على الرد هاتفيا وانجاز المعاملات آليا وليس استقبال المراجعين.