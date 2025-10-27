تسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في (إكسبو الرياض 2030) تحت شعار "استشراف المستقبل" والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 اكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال الذياب وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.