أعلن متحف الفضاء والفلك في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، أن مذنبا تم اكتشافه في الـ11 من سبتمبر الماضي يمكن مشاهدته في سماء الكويت بواسطة منظار بسيط خلال ما تبقى من هذا الشهر وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل في الأفق الجنوبي من السماء وهو يسير باتجاه الغرب في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.

وذكر المتحف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه حتى الآن لم يتم تحديد قطر المذنب بدقة وسيبلغ القدر (7ر10 +) من اللمعان يوم الخميس القادم الموافق 30 أكتوبر الجاري ليتراجع لمعانه بعد ذلك تدريجيا ويبتعد في الفضاء.

وأوضح أن هذا المذنب الملقب (C/2025 R2- Swan) تم اكتشافه من قبل الفلكي فلاديمير بيزوجلي هذا العام ويصنف ضمن المذنبات طويلة الدورة إذ تزيد دورته عن 200 عام وتبلغ حوالي 654 عاما تقريبا ويبعد حاليا عن الأرض 43 مليون كيلو متر.

وأشار المركز إلى أن ليس لهذا المذنب أي تأثير على الأرض ولا يشكل خطر عليها حيث أن الكرة الأرضية تقع دائما في موقع متوسط بين أكبر الاجرام السماوية في المجموعة الشمسية وهي الشمس وكل من كوكب (زحل) و(المشتري) والتي تمتلك جاذبية كبيره جدا ولا تسمح لاي جرم سماوي مدمر أن يتقاطع مع مدار ومسار الأرض.

ويمكن التعرف على حركة جميع المذنبات المكتشفة إلى اليوم في القبة السماوية التابعة للمتحف والتي يمكن من خلالها تحديد مسار المذنبات وجميع الاجرام السماوية ومداراتها بدقة من خلال برامج متقدمة حديثة.