أعد مسؤولون أميركيون وصينيون الاثنين إطار عمل لاتفاق تجاري تمهيدا لعرضه على الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ في اجتماعهما في وقت لاحق من الأسبوع الجاري سيعلق في حال إقراره الرسوم الجمركية الأميركية على الصين والقيود الصينية على صادرات المعادن الاستراتيجية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور أزالت تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية بدءا من أول نوفمبر.

وأضاف بيسنت أنه يتوقع أن تؤجل الصين تطبيق نظام تراخيص المعادن الاستراتيجية لعام حتى تعيد النظر في هذه السياسة.

وكان المسؤولون الصينيون أكثر حذرا بشأن المحادثات، ولم يقدموا أي تفاصيل عن نتائج الاجتماعات.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وشي يوم الخميس على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في جيونج جو بكوريا الجنوبية. وأعلن البيت الأبيض رسميا عن المحادثات المرتقبة بين ترامب وشي، لكن الصين لم تؤكد بعد اللقاء المرتقب.

وقال بيسنت للصحافيين: «أعتقد أن لدينا إطار عمل ناجحا للغاية سيناقشه القادة يوم الخميس».

والتقى بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ على هامش اجتماع رابطة آسيان في جولة خامسة من المناقشات بالحضور الشخصي منذ مايو.

فول الصويا الأميركي

وقال بيسنت إنه يتوقع تمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين إلى ما بعد تاريخ انتهائها في 10 نوفمبر، واستئناف الصين عمليات شراء كبيرة من فول الصويا الأميركي بعد توقفها عن الشراء في سبتمبر واختيارها الشراء من البرازيل والأرجنتين.

وأضاف بيسنت في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي» أن مزارعي فول الصويا الأميركيين: «سيشعرون بارتياح كبير حيال ما يحدث في هذا الموسم والمواسم القادمة لعدة سنوات» بمجرد الإعلان عن شروط الاتفاق.

وقال جرير لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» إن الجانبين اتفقا على تعليق بعض الإجراءات العقابية، ووجدا «مسارا للمضي قدما يتيح لنا الحصول على مزيد من المعادن الاستراتيجية من الصين ومحاولة موازنة عجزنا التجاري من خلال المبيعات الأميركية».