رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى استبعاد فكرة ترشحه لولاية ثالثة رغم أن التعديل الثاني والعشرين في الدستور الأميركي يمنع انتخاب الرئيس أكثر من فترتين.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى اليابان، حيث قال عندما سئل عن احتمال خوض انتخابات عام 2028: «أود القيام بذلك». وأضاف: «لدي أفضل الأرقام على الإطلاق».

وعندما طلب منه توضيح ما إذا كان يستبعد هذه الفكرة تماما، أجاب ترامب قائلا: «هل أستبعد ذلك؟ ستخبرونني أنتم. كل ما يمكنني قوله إن لدينا مجموعة رائعة من الأشخاص، على عكسهم»، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي.

وينص التعديل الثاني والعشرون من الدستور الأميركي على أنه لا يجوز انتخاب أي رئيس لأكثر من فترتين.

وعند سؤاله عما إذا كان مستعدا لخوض معركة قانونية بشأن شرعية ترشحه المحتمل، قال ترامب: «لم أفكر في ذلك فعليا».

وأضاف: «لدينا أشخاص جيدون جدا كما تعلمون، لكنني حققت أفضل نتائج استطلاعات في حياتي».

وعندما سئل عن المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات 2028 الذين وصفهم بـ «الأشخاص الجيدين جدا»، أشار ترامب إلى عدد من أعضاء إدارته قائلا: «لدينا أشخاص رائعون. لا أحتاج إلى ذكر الأسماء، لكن لدينا أحدهم يقف هنا الآن. لدينا جي دي فانس، وماركو رائع»، في إشارة إلى نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وعلق ترامب على فكرة السعي لولاية ثالثة من خلال سيناريو غير مباشر وما بات يعرف بـ «خطة فانس»، يتمثل في ترشح نائبه جيه دي فانس لمنصب الرئيس، على أن يتنازل لاحقا عن المنصب لصالحه في حال فوزه.

وقال: «أعتقد أن الناس لن يعجبهم ذلك. إنه أمر ظريف للغاية. ليس كذلك، ولن يكون مناسبا»، حسب ما نقلت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي أقر في وقت سابق بأن هذا السيناريو (ترشح فانس ثم تنازله عن السلطة) يمثل إحدى الطرق التي قد تمكنه من العودة إلى منصبه في عام 2028.

وقد وصل ترامب إلى اليابان، ثاني محطات جولته الآسيوية، في ظل تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الاقتصادية الحادة مع الصين التي سيلتقي رئيسها شي جينبينغ الخميس.

وأبدى الرئيس الأميركي حماسة للقاء الإمبراطور ناروهيتو، وساناي تاكايشي أول سيدة تنتخب رئيسة لوزراء اليابان.

وقال إنه «متشوق» للقاء تاكايشي التي سمع عنها «أمورا رائعة»، ووصفها بأنها «حليفة كبيرة وصديقة» لرئيس الوزراء السابق شينزو أبي، الذي كان على علاقة وثيقة به.