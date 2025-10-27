مريم بندق

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 سبتمبر تحت عنوان «مجلس الخدمة المدنية يعتمد دليلا استرشاديا يحدد معايير تقييم الموظفين لاستحقاق «الممتازة»‏، أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أن قطاع التطوير الإداري عقد مجموعة من الورش التعريفية بعنوان«ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي للفئة الإشرافية في الجهات الحكومية»، وقد عرض خلالها الدليل الإرشادي المعتمد كنموذج لتقييم الأداء.

‏وأوضح الديوان أن هذه الورش تأتي بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالانتهاء من الدراسات المتعلقة بمنح الموظفين في الجهات الحكومية المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.

‏وقد نظم الديوان منذ سبتمبر الماضي (49) ورشة تعريفية بمشاركة (65) جهة حكومية، وبحضور (1459) مشاركا من فئة الوظيفة الإشرافية من مختلف الجهات الحكومية.