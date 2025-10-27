أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حرص القيادة السياسية دعم القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات، معربا عن اعتزازه بجهود منتسبي القوة البحرية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتفان في أداء واجبهم الوطني.

جاء ذلك خلال زيارته إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية، والتي رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، وكان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان وعدد من قيادات القوة البحرية.

واستهل الوزير العلي الزيارة بالاستماع إلى إيجاز عن بيان طبيعة الواجبات والمهام الموكلة الى القوة البحرية، وآلية سير العمل والجاهزية القتالية، ودورها في حماية المياه الإقليمية وتأمين الحدود البحرية والمرافق الحيوية.

كما اشتملت الزيارة على جولة بحرية على متن زورق الاستقلال، شاهد خلالها عرضا ميدانيا، كما شهد تنفيذ رماية بالذخيرة الحية عكس مستوى التدريب والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوة البحرية.