

قال مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا عقب الفوز السابع لفريقه في 9 مراحل على حساب كريستال بالاس 1-0 سجله إيزي: «فوز هائل. كنا ندرك صعوبة المباراة. نشيد بكريستال بالاس على طريقة لعبهم ولقد صعبوا علينا المباراة».



وعزز أرسنال صدارته بفوز صعب على ضيفه كريستال بالاس 1-0 في ديربي لندن، وذلك في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي شهدت خسارة مان سيتي للمرة الأولى منذ أغسطس جاءت أمام مضيفه أستون فيلا بالنتيجة ذاتها.



وأضاف: «أسلوب إيزي لا يصدق. كنا بحاجة إلى شيء مميز. وجدنا طريقة للتسجيل ضد فريق منظم للغاية».



وتابع المدرب البالغ 43 عاما: «لم نسجل هدفا ثانيا، وعندما لا تفعل ذلك تصبح في خطر، لكننا قللنا من فرصهم إلى أدنى حد».



ورفع أرسنال رصيده في المركز الأول إلى 22 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن بورنموث الفائز على ضيفه نوتنغهام فوريست بهدفي ماركوس تافيرنييه (25) والفرنسي إيلي جونيور كروبي (40)، و5 نقاط عن سندرلاند الذي حقق فوزا مفاجئا على تشلسي 2-1.



في المقابل، تراجع سيتي للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة متساويا مع جاره اللدود يونايتد الذي واصل صحوته بفوزه على برايتون 4-2، وفوز توتنهام الذي تقدم للمركز الثالث بفارق نقطة بانتصاره على مضيفه إيفرتون 3-0 في ختام هذه الأمسية.



وقاد المدافع الهولندي ميكي فان دي فين توتنهام لفوز ثمين على إيفرتون بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 19 و45+6، وأضاف السنغالي باب سار برأسه الثالث (89).



وحقق توتنهام فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ 5 الأخيرة في «البريمييرليغ»، علما انه صاحب أفضل رصيد من النقاط خارج معقله، في حين يعاني في عقر داره.