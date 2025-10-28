بيراميدز يؤجل حسم تأهله لدوري مجموعات أبطال أفريقيا.. والمصري يلحق بالزمالك في «الكونفدرالية»



القاهرة - محمد سامي



أعلن الاتحادان المصري والجزائري لكرة القدم عن اتفاقهما رسميا على إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين للمحليين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة خلال ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن تقام المباراتين يومي 14 و17 نوفمبر المقبل على ستاد السلام في القاهرة، وذلك على هامش معسكر المنتخب المصري الذي يقام خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا للبطولة.



من جهة أخرى، استعاد فريق سيراميكا كليوباترا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز الصعب على مضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف عكسي دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم الثالث للجولة 12 من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة بقيادة مدربه علي ماهر، والتي اعتلى بها قمة الترتيب مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء بتروجيت أمام الأهلي (الثاني بـ 21 نقطة) غدا الأربعاء في ختام الجولة، أما كهرباء الإسماعيلية فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العشرين (قبل الأخير).



وفي لقاء آخر، حقق فاركو فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد، ليكسر سلسلة النتائج السلبية التي لازمت الفريق منذ انطلاقة الدوري، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 18، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط متراجعا إلى المركز الأخير.



أما مباراة طلائع الجيش وزد فشهدت تعادلا إيجابيا 2-2 ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط في المركز 16، بينما زاد رصيد زد إلى 16 نقطة في المركز الثامن.



إلى ذلك، تأجل حسم تأهل فريق بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا إلى دور المجموعات بذات المسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه التأمين الإثيوبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 32 للبطولة.



وأبقى بطل أثيوبيا على آماله «الضعيفة» في تحقيق مفاجأة جديدة في مباراة الإياب المقررة الخميس المقبل على نفس الملعب لعدم مطابقة ملعب الفريق الإثيوبي لشروط الاتحاد الأفريقي، رغم أن «السماوي» يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان عبور هذه العقبة والوصول إلى دور المجموعات في رحلة الدفاع عن لقبه القاري الذي توج به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



وقد حسم 14 فريقا مقاعدهم حتى الآن في مرحلة المجموعات هي: الأهلي (مصر) - صن داونز (جنوب أفريقيا) - الترجي (تونس) - الجيش الملكي (المغرب) - المولودية وشبيبة القبائل (الجزائر) - بيترو أتلتيكو (أنجولا) - الهلال (السودان) - يانغ أفريكانز وسيمبا (تنزانيا) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - الملعب المالي - باور ديناموز (زامبيا) - سانت إيلولي لوبوبو (الكونغو) مع بقاء مقعدين من مباراتي بيراميدز مع التأمين الإثيوبي وبركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي.



وفي سياق متصل، واصل المصري البورسعيدي عروضه الإيجابية تحت قيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، بعدما أطاح بمنافسه الاتحاد الليبي عقب الفوز 2-1 في إياب دور الـ 32 لمسابقة الكونفدرالية، بعد انتهاء لقاء الذهاب في بنغازي بالتعادل السلبي، ليلتحق المصري بمواطنه الزمالك الذي حجز مقعده مسبقا على حساب ديكيداها الصومالي.



واكتملت قائمة الفرق الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ضمت: الزمالك والمصري (مصر) - شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) - الوداد (المغرب) وأولمبيك آسفي (المغرب) - عزام وسينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا) - ومانييما وأوتوهو (الكونغو) - زيسكو يونايتد (زامبيا) - كايزر تشيفز وستيلينبوش (جنوب أفريقيا) - دجوليبا (مالي) - سان بيدرو (كوت ديفوار) - نيروبي يونايتد (كينيا).



ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات لكل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ظهر يوم الاثنين 3 نوفمبر المقبل في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.