

القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي على أهمية البناء على مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية واتفاق وقف الحرب في غزة، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.



جاء ذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت أمس الأول بين د.بدر عبدالعاطي، وكل من وزراء خارجية فرنسا جان نويل بارو، واليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التحركات الديبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي تجاه القضايا العربية.



وتناولت الاتصالات مجمل تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة، حيث أشار الوزير عبدالعاطي إلى ضرورة الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



واستعرض وزير الخارجية، خلال الاتصالات، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، مشددا على أن المؤتمر يمثل خطوة محورية لتوحيد الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب وفق خطة عربية - إسلامية شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وعلى صعيد آخر، تناولت الاتصالات الأوضاع الخطيرة في السودان، ولاسيما في مدينة الفاشر التي تشهد اضطرابات واسعة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة، في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن، وأهمية البناء عليها لتنسيق المواقف ومضاعفة الجهود الإنسانية في المناطق المتضررة.