قال رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك إن افتتاح مشروع برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي يؤكد حرص القيادة السياسية على متابعة تطور المشاريع الحيوية بالدولة بما يواكب التطلعات العالمية في مجال الطيران المدني ودعمها.



وأكد الشيخ حمود المبارك أن هذه المشاريع تعد خطوة إستراتيجية ضمن خطة الطيران المدني لتوسعة وتحديث منظومة الملاحة الجوية في البلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال، ما يسهم في دعم حركة النقل الجوي وتسهيل العمليات التشغيلية.



وأفاد بأن هذه المشاريع تعزز مكانة مطار الكويت الدولي كمركز إقليمي متميز في المنطقة ودعم اقتصاد الكويت والخطط الموضوعة لها، مبينا أن مثل هذه المشاريع تأتي تتويجا لجهود الدولة في تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني بما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة وفقا لأعلى المعايير العالمية في مجالات الأمن والسلامة والجودة.



وتقدم الشيخ حمود المبارك نيابة عن جميع منتسبي «الطيران المدني» بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم وتوجيهاتهم السامية بمناسبة افتتاح برج المراقبة والمدرج الثالث الجديد في مطار الكويت الدولي.