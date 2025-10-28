حصل الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي على تفويض شعبي واسع لمواصلة خططه الإصلاحية بتحقيق حزبه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية النصفية حاصدا أكثر من 40% من الأصوات.



وأشاد ميلي بالفوز الكبير الذي حققه حزبه باعتباره «نقطة تحول»، وقال لأنصاره في مقره الانتخابي بأحد فنادق العاصمة بوينوس آيرس إن هذه الانتخابات «هي تأكيد على التفويض الذي حصلنا عليه في العام 2023»، أي في الانتخابات الرئاسية «من أجل المضي قدما في طريق الإصلاح» ولكن من دون مبالغات.



وتعطي هذه النتيجة التي تجاوزت التوقعات، دفعا قويا للحكومة.



ووفقا للنتائج الرسمية، حصد حزب «لا ليبرتاد أفانزا» الذي ينتمي له الرئيس، 40.7% من الأصوات، ما سيتيح له رفع عدد مقاعده في البرلمان ثلاثة أضعاف.



وتعزز هذه النتائج موقف ميلي للمضي قدما في حملته لتحرير الاقتصاد، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى تشكيل تحالفات في الكونغرس مع يمين الوسط لتمرير التشريعات.



وتعليقا على هذه النتائج قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «تهانينا للرئيس خافيير ميلي على فوزه الساحق في الأرجنتين. إنه يقوم بعمل رائع، ثقتنا به أكدها الشعب الأرجنتيني».