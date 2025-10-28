

انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به قوة الإطفاء العام، نظمت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالقوة صباح أمس الإثنين حملة التبرع بالدم، والتي تستمر اربعة أيام لمنتسبي القوة في مبنى رئاسة قوة الإطفاء بالتعاون مع وزارة الصحة- بنك الدم المركزي، والتي تهدف إلى دعم المخزون الإستراتيجي للبنك.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العميد محمد الغريب ان هذه الحملة تأتي لتعزيز دور القوة تجاه المجتمع تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية وإيمانا منها بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني لتلبية احتياجات وزارة الصحة ودعم مخزونة من فصائل الدم المختلفة وخاصة النادرة.