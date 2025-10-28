أعلن المجلس الدستوري في الكاميرون فوز الرئيس المنتهية ولايته بول بيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 53.66% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 12 الجاري، فيما بلغت نسبة المشاركة 46.31%.



واكد المجلس الدستوري، في بيان له، «إعادة انتخاب مرشح الحزب الشيوعي الكاميروني الديموقراطي بول بيا الذي يحكم البلاد منذ عام 1982 لولاية ثامنة بينما حصل مرشح الحزب الوطني الكاميروني الديموقراطي عيسى تشيروما باكاري على 35.19% من الأصوات».



وحدد الرئيس بول بيا، البالغ 92 عاما، الخطوط العريضة لولايته الجديدة التي مدتها سبع سنوات، حيث وعد خلال حملته الانتخابية «بالتركيز على الشباب والمرأة الكاميرونية ودفع عجلة التنمية من خلال تطوير البنية التحتية في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والطرق».



كما يضع الرئيس بول بيا الولاية الجديدة تحت شعار «العظمة والأمل» وهي رؤية تهدف إلى «تعزيز بناء كاميرون واثقة بمستقبلها ملتزمة بتحديث بنيتها التحتية وملتزمة بتنمية شبابها ونسائها».



وكانت السلطات الكاميرونية قد أعلنت مقتل أربعة أشخاص وإصابة العديد من أفراد قوات الأمن بجروح إثر صدامات بين متظاهرين معارضين لنظام الرئيس بول بيا وقوات الأمن.



ورفض مرشح المعارضة عيسى تشيروما بكاري الذي حل في المركز الثاني بحصوله على أكثر من 35.19%، نتيجة الانتخابات، واصفا الأمر بأنه «مهزلة».



وقال في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «لم تجر انتخابات، بل كانت مهزلة. لقد فزنا دون أدنى شك»، داعيا الكاميرونيين للنزول إلى الشوارع في «مسيرات سلمية» للدفاع عن انتصاره.