

أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم على أهمية تمكين المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة من أحدث الحلول الرقمية وتطبيق أفضل ممارسات التقنيات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر ابتكارا واستدامة.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان عام المحافظة المدير العام لشركة مايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم، حيث تم خلال اللقاء استعراض أبرز الجهود التي تبذلها شركة مايكروسوفت في مجال التكنولوجيا والأنظمة الذكية بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.



كما أشار المحافظ إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار وإعداد برامج لتدريب الكفاءات الوطنية وبناء القدرات بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.



من جانبه، أعرب المدير العام لشركة مايكروسوفت عن تقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا التزام الشركة بدعم المبادرات الرقمية وتوفير الحلول التقنية الحديثة التي تتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035.



وفي الختام أشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تقوم به شركة مايكروسوفت في تعزيز الابتكار، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير التقدم الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.