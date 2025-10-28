

في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة الفروانية ووزارة الشؤون الاجتماعية، استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري ومساعد مدير إدارة رعاية الاحداث نواف العتيبي، ورئيس دار التقويم الاجتماعي حميد الشمري.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات الرعاية الاجتماعية والتوعية المجتمعية، واستعراض البرامج والمبادرات الهادفة إلى رعاية وتأهيل الأحداث وتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع. وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة رعاية الأحداث في رعاية النشء وتعزيز القيم المجتمعية.



كما استقبل في لقاء آخر د.مشاري سعد المطيري، وذلك في إطار دعم وتشجيع الكفاءات الوطنية المبدعة.



وتم استعراض أبرز إنجازات د.المطيري في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة، ومناقشة سبل تعزيز بيئة الابتكار في المجتمع الكويتي بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.



وأشاد المحافظ بما يقدمه د.المطيري من جهود متميزة ومساهمات علمية مشرفة ترفع اسم الكويت في المحافل المحلية والدولية.



وفي ختام اللقاءات أعرب الضيوف عن شكرهم للمحافظ على حفاوة الاستقبال وتعاونه الدائم مع الجهات الحكومية، ودعمه للطاقات الوطنية الشابة وتشجيعها على مواصلة العطاء والتميز.



كما استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر فيصل الدويش، وذلك في إطار اللقاءات الودية التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشخصيات العامة ووجهاء مناطق محافظة الفروانية.



وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المجتمعية بالمحافظة، مؤكدا خلال اللقاء حرص المحافظة على الاستماع والاهتمام بمختلف الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير الخدمات العامة.



وفي ختام اللقاء أعرب الدويش عن شكره للمحافظ على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال واهتمامه بمتطلبات وخدمة أهالي محافظة الفروانية.