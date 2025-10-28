ألقت تصريحات نجم برشلونة لامين يامال عن ريال مدريد، قبل مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بظلالها على أجواء لقاء جاء مشحونا، قبل أن ينفجر فور صافرة النهاية بتراشق كلامي بين اللاعبين ثم تشابك بالأيدي.



في المباراة التي أنهى ريال مدريد هيمنة غريمه اللدود برشلونة على الكلاسيكو، وذلك بتغلبه عليه 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، مواصلا صدارته للدوري ومبتعدا بـ 5 نقاط عن ملاحقه الكاتالوني بعد 10 مراحل.



واستحق الفريق الملكي الفوز الذي حققه بفضل هدفي الفرنسي كيليان مبابي (22) بعد تمريرة من الإنجليزي جود بيلينغهام صاحب الهدف الثاني (43)، مقابل هدف لفيرمين لوبيس (38) الذي أنهى فريقه المباراة بطرد لاعب الوسط بيدري (90+9).



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بعد انتصاره الخامس تواليا في مختلف المسابقات، فيما بقي برشلونة ثانيا بـ 22 نقطة إثر تلقيه خسارته الثالثة في آخر 5 مباريات.



وكان يامال عرضـــة لصافرات الاستهجان طوال المباراة من جماهير سانتياغو برنابيو، بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع، ألمح فيها إلى أن فريق العاصمة يستفيد من قرارات تحكيمية مشكوك فيها، ورغم ذلك يستمر في التذمر، حسب تعبيره. تقدم داني كارفاخال قائد ريال نحو يامال، وبدا أنه يدعوه للكف عن الكلام، وهو ما أسهم في اندلاع الاشتباكات بين الزميلين في المنتخب الإسباني.



لكن الهولندي فرنكي دي يونغ، لاعب وسط النادي الكاتالوني، انتقد استفزاز كارفاخال ليامال، قائلا: «إذا كان كارفاخال يريد التحدث مع لامين، فيمكنه فعل ذلك على انفراد. إذا كان يعتقد أنه لا ينبغي له قول مثل هذه الأمور، فبإمكانه الاتصال به. إنهما زميلان في منتخب إسبانيا ويعرفان بعضهما جيدا، فلماذا عليك أن تثير كل هذا الجدل على أرض الملعب؟».



وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاما قد أثار الجدل في الصحافة الإسبانية بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري «كينغز ليغ»، الذي أسسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهما ريال مدريد بـ «السرقة» و«كثرة التذمر». ورأى دي يونغ أن تصريحات يامال فهمت خارج سياقها قبل المباراة، موضحا: «لامين لم يقل إنهم يسرقون، ليس بشكل مباشر. كان حاضرا للمشاركة في نشاط تابع لكينغز ليغ، والناس يتحدثون كثيرا، لكنني لم أسمعه يقول ذلك حرفيا». وأضاف: «أستطيع أن أتفهم رد فعل لاعبي ريال مدريد، لكن ما حدث كان مبالغا فيه». وعن مدى تأثير الأجواء العدائية تجاه يامال على مستواه، قال ماركوس سورغ مساعد المدرب الذي قاد الفريق في المباراة بدلا من الألماني هانزي فليك الموقوف «قد يكون الأمر كذلك، وربما إلى حد ما، لأنه ما زال يتعلم كيفية التعامل مع الجماهير، ومع الصيحات وصافرات الاستهجان الصادرة من المدرجات».



من جهته، قلل مدرب ريال تشابي ألونسو من حجم مجريات ما بعد اللقاء، قائلا: «إنها توترات اللحظة، بالنسبة لهم ولنا على حد سواء. مثل هذه المناوشات كانت تحدث دائما، وليس فقط في مثل هذه المباريات».



من جانبه، قال لاعب وسط ريال أوريليان تشواميني إن تصريحات يامال كانت دافعا إضافيا للفريق قبل المباراة.



وأضاف الفرنسي الدولي للصحافيين: «شخصيا، أحب ذلك. في النهاية هي مجرد كلمات، ولا تحمل أي نية سيئة، لكنها تمنحنا حافزا أكبر قليلا. إذا أراد لامين التحدث، فلا مشكلة في ذلك».



ويبدو أن كلام ابن الـ 18 عاما انعكس على غرفة ملابس ريال برمتها، إذ غرد بيلينغهام صاحب هدف الفوز 2-1 لفريقه في الدقيقة 43، بعد المباراة قائلا إن «الكلام سهل». وفي لحظة انفعالية أخرى، نالت ردة فعل البرازيلي فينيسيوس جونيور أثناء استبداله في الدقيقة 72 حيزا واسعا من الأضواء، ذلك بعد أن عبر الدولي البرازيلي عن امتعاضه بشكل واضح من قرار استبداله من قبل ألونسو.



وقال فينيسيوس بعد المباراة: «رسالة لكل مشجعي ريال مدريد، وخاصة أولئك الذين حضروا إلى برنابيو ودعمونا بحماس. هذا هو الكلاسيكو: يحدث الكثير على أرض الملعب وخارجها أيضا».



وتابع: «نحاول الحفاظ على هدوئنا، لكن هذا ليس ممكنا دائما. لم نرغب في إهانة أي شخص، لا اللاعبين الشباب ولا الجماهير. نحن نعلم أنه عندما ندخل أرض الملعب، يجب أن نؤدي دورنا، وهذا ما فعلناه. هلا مدريد!».



من جهته، علق ألونسو على تصرفات فينيسيوس: «لا أريد أن أفقد التركيز على الأمور المهمة. هذه أمور سنتحدث عنها لاحقا. في المباراة الرائعة التي خضناها، أسهم فيني كثيرا أيضا».



وتابع: «هناك شخصيات مختلفة داخل الفريق. الآن سنستمتع باللحظة، وعندما يحين الوقت، سنتحدث في غرفة الملابس».