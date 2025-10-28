يخوض ميلان رحلة صعبة إلى برغامو حين يتواجه مع جاره اللومباردي أتالانتا في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي، فيما دفع المدرب الكرواتي إيغور تودور ثمن النتائج المخيبة التي يحققها فريقه يوفنتوس وخسر منصبه قبل لقاء أودينيزي غدا.



في برغامو، يسعى ميلان إلى العودة سريعا لسكة الانتصارات وتعويض تعثره المخيب في المرحلة الماضية أمام المتواضع بيزا 2-2 بعدما كان متأخرا حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع، ما تسبب بتنازله عن الصدارة لصالح نابولي حامل اللقب الذي حسم مواجهته مع إنتر 3-1.



وتراجع ميلان إلى المركز الثالث بعدما بات روما على المسافة ذاتها من المتصدر نابولي الذي سيحل ضيفا على ليتشي صاحب المركز السادس عشر.



ألمانيا



يستضيف أينتراخــت فرانكفورت نظيره بوروسيا دورتموند في قمة الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا.