انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (إنكوساي 25) في مدينة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة وفد من ديوان المحاسبة بالكويت لمناقشة قضايا محورية عالمية، تشمل مكافحة الفساد وغسل الأموال وتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة.



وقال رئيس وفد ديوان المحاسبة المدير العام لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني أسامة الفارس لـ«كونا» ان المؤتمر سيسلط الضوء على أبرز الموضوعات المطروحة بالساحة العالمية حول «مكافحة الفساد وغسل الأموال» و«استخدامات الذكاء الاصطناعي في المراجعة العامة».



وأضاف الفارس ان المؤتمر يتخلله عقد جلستين، الأولى تتطرق إلى تعاون مانحي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) واستعراض تقرير رئيس الإنتوساي وتقرير اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة إلى جانب تقرير الأمين العام وتقرير رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى تقارير من المنظمات الإقليمية.



وأوضح ان الجلسة العامة الثانية تتناول تقرير مبادرة الإنتوساي وتقرير المجلة الدولية للمراجعة الحكومية، كما سيتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي (الأمانة العامة لإنتوساي) وانتخاب مراجعي الحسابات والإعلان عن استضافة الجهاز الأعلى للرقابة بإندونيسيا (انكوساي 26)، واستضافة الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمؤتمر (انكوساي 27).



وأشار إلى مواضيع فنية سيتم استعراضها من بينها دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة، مبينا ان أعمال المؤتمر ستشهد توزيع عدد من الجوائز، وهي جائزة المستقبل التي تمنح لأفضل جهاز رقابي وجائزة أفضل مقال وجائزة القادة الشباب.



ولفت الفارس إلى مشاركة ديوان المحاسبة في الجناح الخاص بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) لتقديم عرض مرئي تعريفي حول بعض الإصدارات الصادرة عن ديوان المحاسبة.



وبين الفارس أن أعمال المؤتمر ستختتم الخميس بإصدار «إعلان شرم الشيخ» الذي سيشمل حصيلة القرارات والتوصيات المهمة المنبثقة عن المناقشات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية المشاركة.



ويضم وفد الديوان إلى جانب الفارس كلا من مدير إدارة التدريب والتعاون الدولي بالتكليف هبة العوضي ومهندس اختصاصي أول بإدارة الدعم الفني د.مشاري إبراهيم ومدقق بإدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون المالية والاستثمارية عيسى الطاهر.



وتعد «إنكوساي» منظمة مهنية غير حكومية أسست في عام 1953 وتضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الدولي بهدف تبادل الخبرات والتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتعزيز استقلالية وكفاءة أجهزة الرقابة فضلا عن تنمية القدرات من خلال إصدار المعايير المهنية والنشرات التوجيهية وأدلة العمل الرقابي والتدريب عليها.