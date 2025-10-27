عقدت في نيويورك أعمال الحوار الإستراتيجي الأول بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وفد دولة الكويت المشارك، في حين ترأست المديرة التنفيذية كاثرين راسل وفد «اليونيسف» في الحوار.

وتناول الحوار الإستراتيجي الشراكة الإستراتيجية بين الكويت و«اليونيسف» وما تشكله من نموذج للتضامن في خدمة الطفولة والإنسانية، ودور دولة الكويت التاريخي في تقديم الدعم لمشاريع «اليونيسف» في قطاعات تنموية محورية للأطفال، في مقدمتها التعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي.

وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين إزاء ما يشهده العالم من تحديات ونزاعات وكوارث تؤثر بشكل مباشر على رفاهية وسلامة الأطفال، كما شهد الحوار الإستراتيجي توقيع الجانبين على اتفاقية منحة يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لـ «اليونيسف» للمساهمة في تمويل مشروع دعم الاستجابة لمكافحة الكوليرا في جمهورية السودان، حيث وقع نيابة عن الصندوق السفير الشيخ جراح الجابر، في حين وقعت نيابة عن «اليونيسف» كاثرين رسال.