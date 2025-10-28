

في إطار حرصه المستمر على دعم المبادرات الشبابية وتعزيز أسلوب الحياة الصحي لدى الطلبة والطالبات، أعلن البنك التجاري الكويتي عن مشاركته كراع ذهبي في مبادرة «Make a Move» التي تنظمها شركة زون Zone لتنظيم الأنشطة والمعارض والمؤتمرات، والتي تستهدف الأنشطة الموجهة لطلاب الجامعات في مختلف أنحاء الكويت، وهي عبارة عن مسابقات للجري الحر وألعاب جماعية وفردية وأنشطة مسلية وفعاليات للشباب.



وتنطلق فعاليات المبادرة غدا الأربعاء من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، من الساعة 8:30 صباحا حتى 4 مساء مع تنظيم الفعاليات في الجامعات المختلفة خلال سبعة أسابيع، بمعدل جامعتين كل أسبوع ثم تعقد آخر الفعاليات في الأسبوع السابع يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 في جامعة بوكسهل كولدج.



وبهذه المناسبة، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: فخورون برعاية هذه المبادرة المميزة التي تجمع بين النشاط البدني والتواصل المباشر مع الشباب، فالصحة والرياضة جزء أساسي من حياة الطلاب، ونحن في التجاري نؤمن بأهمية دعم هذا الجانب كجزء من التزامنا بالمسؤولية المجتمعية واهتمامنا بفئة الشباب. وأشارت بدور بوخمسين إلى أن مشاركة البنك في مبادرة



«Make a Move» تتضمن تواجد فريق البنك من خلال جناح مخصص للتفاعل مع الطلبة وتقديم الهدايا والجوائز، إلى جانب تعريف الشباب بباقة YOU الخاصة بالطلبة، والتي توفر مزايا حصرية مثل مكافأة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الدراسية، بالإضافة إلى خصومات مستمرة في كاريبو كوفي وسينما فوكس، وعروض من STC وأولى للوقود، وغيرها من الخصومات المتنوعة طوال العام. واختتمت حديثها قائلة: نهدف من خلال هذه المبادرة إلى بناء علاقة تواصل حقيقية مع الطلاب، وتعريفهم بالخدمات والعروض المصرفية التي تناسب احتياجاتهم، إلى جانب نشر الوعي المالي بأسلوب بسيط ومباشر.



وسيستمر البنك في التواجد في مختلف الجامعات خلال الفترة القادمة، وندعو الطلبة إلى زيارة جناح البنك خلال فعاليات مبادرة «Make a Move» للاستفادة من العروض الحصرية المتنوعة والهدايا التي نقدمها كما ندعوهم الى متابعة حسابات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على جدول الفعاليات والجامعات التي سنزورها خلال الأسابيع المقبلة.