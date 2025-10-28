

تعلن شركة أمريكانا للأغذية عن مشاركتها في موسم وينتر وندرلاند الكويت - النسخة الرابعة، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية المنتظرة في البلاد، والتي تنظمها شركة المشروعات السياحية، وذلك ضمن رعايتها الفضية لهذا الموسم.



ومن خلال هذه الشراكة، تواصل أمريكانا للأغذية ترسيخ دورها كأحد المساهمين الرئيسيين في دعم الترفيهي والسياحي في الكويت. وتدعو الشركة مساهمة زوار الفعالية للاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها في مطعمها المميز «أمريكانا وندر بايت» الذي يجمع بين نكهات العلامة الأصيلة وإرثها العريق وروح الابتكار التي تتميز بها. ويقدم المطعم مجموعة متنوعة من الوجبات الجاهزة المستوحاة من النكهات التي أحبتها أجيال من العائلات الكويتية.



وقال محمود عماش، المدير العام للشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا: نفخر بمشاركتنا في ونتر وندرلاند الكويت، الوجهة الترفيهية الرائدة التي تجمع العائلات والمجتمع للاحتفاء بروح الثقافة الكويتية النابضة بالحياة وتعكس مشاركتنا التزام أمريكانا المستمر بدعم رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي رائد في مجالات السياحة والثقافة والترفيه. ومن خلال مطعم أمريكانا وندر بايت، نسعى لتقديم تجارب طعام مميزة تعبر عن روح التقدم والازدهار التي تشهدها البلاد. ومنذ تأسيسها في الكويت عام 1964، أصبحت أمريكانا جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والثقافي للدولة، وتطورت من شركة كويتية رائدة إلى علامة إقليمية متميزة في مجال ابتكار الأغذية.



وتجسد مشاركة أمريكانا في ونتر وندرلاند الكويت ارتباطها بالمجتمع الكويتي، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الوطنية التي تجمع العائلات تحت مظلة الفرح والمذاق الطيب والتجارب المشتركة. وتأسست شركة أمريكانا للأغذية في عام 1964، وهي واحدة من أبرز الشركات في مجال السلع الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انطلاقتنا المتواضعة في الكويت، حققنا حضورا قويا وانتشارا واسعا في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتطورنا على مر العقود لنصبح علامة تجارية موثوقا بها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي ومن خلال 19 مصنعا متطورا للإنتاج في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، نوفر أفضل المنتجات في فئات واسعة تشمل منتجات مصنعة ومجمدة (الدواجن، واللحوم، والمأكولات البحرية) والمعلبات والفواكه والخضراوات المجمدة والحلويات والوجبات الخفيفة.