نظمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فعالية توعوية بعنوان «وعيك يحميك» أمس بمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي ورفع مستوى الوعي بخطورته وأهمية الكشف المبكر لزيادة معدلات الشفاء وخفض الوفيات، فضلا عن نشر المعرفة بالعوامل المسببة للمرض والتعرف على طرق الوقاية.



وأكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح حرص «كونا» السنوي على تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية لخدمة موظفيها ومنها الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي لتسليط الضوء على علامات وأعراض سرطان الثدي وعوامل الخطر المحتملة وأهمية الفحص الذاتي والفحص الطبي المنتظم.



وقال الرويح إن الفاعلية تهدف أيضا إلى تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي كونه خط الدفاع الأول لزيادة معدلات فرص الشفاء وتقليل المضاعفات والتوعية بأهمية توفير الدعم النفسي للمصابين وأسرهم ونشر الوعي بفوائد نمط الحياة الصحي واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني.



من جهتها، قالت عضو فريق «الخطوة الأولى» التطوعي منى اللهو في تصريح مماثل إن التوعية هي السلاح الأول لمكافحة المرض، مؤكدة حرص الفريق على المشاركة في الفعاليات والأنشطة لتوعية الجمهور بالوقاية من الأمراض بشكل عام، مؤكدة أن هدف الفريق الأساسي هو نشر التوعية.