

استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت AUK بفخر مسابقة الكويت للبرمجة للجامعات والكليات KCPC 2025 يومي 16 و18 أكتوبر، حيث جمعت نخبة من أمهر المبرمجين الجامعيين في الكويت في منافسة مثيرة استمرت ليومين ونظم الفعالية كلية الهندسة والعلوم التطبيقية CEAS في الجامعة.



أطلقت المسابقة عام 2010 كمبادرة من الجامعة الأمريكية في الكويت، انطلاقا من رؤية تهدف إلى تحفيز روح البرمجة التنافسية بين طلبة الجامعات في البلاد ومنذ بدايتها كمنافسة محلية محدودة، تطورت لتصبح حدثا وطنيا يجمع مؤسسات التعليم العالي في الكويت.



شهدت مسابقة هذا العام مشاركة 44 فريقا يمثلون 9 جامعات كويتية، تنافسوا على حل مسائل خوارزمية معقدة باستخدام لغات Java وC وC++ وPython. واختبرت خلال المنافسة قدرات الفرق في العمل الجماعي، والمنطق، والإبداع تحت الضغط، ضمن أسلوب المسابقات العالمية للبرمجة.



وشملت الجامعات المشاركة: الجامعة الأمريكية في الكويت، جامعة عبد الله السالم، الجامعة العربية المفتوحة - فرع الكويت، الكلية الكندية في الكويت، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، الكلية التقنية في الكويت، وجامعة الكويت.



بعد 5 ساعات من التحديات المكثفة، توجت ثلاثة فرق بالمراكز الأولى:



٭ المركز الأول: فريق Strike Force من الجامعة العربية المفتوحة بحل 7 مسائل.



٭ المركز الثاني: فريق BitByBit من الجامعة الأمريكية في الكويت بحل 6 مسائل.



٭ المركز الثالث: فريق Watermelons من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بحل 5 مسائل.