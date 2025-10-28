

اختتم بنك الكويت الدولي KIB رعايته للملتقى الخليجي لجودة حياة كبار السن، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين، في قاعة البركة بفندق كراون بلازا - الفروانية. وعقد الملتقى برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، حيث كرمت KIB ممثلا بمدير إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي مروة معرفي، وذلك تقديرا لدوره الريادي في تحسين جودة حياة كبار السن، وجهوده المستمرة في دعم أنشطة وفعاليات دور الرعاية، ضمن إطار برنامجه المتكامل للمسؤولية الاجتماعية وانطلاقا من شعاره المؤسسي «بنك الحياة».



وشارك البنك إلى جانب الوزيرة الحويلة في توزيع هدايا تذكارية وعينية على كبار السن، في مبادرة تجسد تقديرا وامتنانا لعطائهم، وتعكس حرص البنك على إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في المجتمع الكويتي.



وبهذه المناسبة، قالت مروة معرفي: سعداء بتكريمنا ونفخر بالمشاركة في الملتقى الذي يكرم كبارنا ويجسد ثقافة الوفاء والعرفان بدورهم في نهضة المجتمع وبنائه إن رعايتنا واهتمامنا بالمسنين يأتي في إطار نهج ثابت وبرامج اجتماعية مستدامة نحرص على مواصلتها عاما بعد عام في سبيل أن نصل بأنشطتنا ومبادراتنا التنموية لكافة فئات وأطياف المجتمع بما يسهم في توفير حياة أفضل لجميع المواطنين، كما يعزز البنك تواصله مع مؤسسات المجتمع المدني والإنساني في الكويت عبر برامج حافلة بالمشاركات المجتمعية، ليبقى دائما أقرب إلى مجتمعه، وأكثر التزاما بمهمته التي تضع الإنسان في صميم اهتماماته.

















