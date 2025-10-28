أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وذلك لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاضعة لاختصاص إدارة هندسة المرور وتشمل 61 نشاطا أبرزها ذات الصلة بقطاع السيارات والنقل والمعدات الثقيلة.



وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان عقب إعلان (تدشين الخدمات الرقمية) الجديدة بمقر الوزارة أن هذه الخدمات تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط بيئة الأعمال.



وبينت أن هذا التعاون يشمل أيضا مشروع الرخصة الذكية الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال عبر بوابة إلكترونية موحدة في (باركود) واحد يتضمن جميع الإجراءات ذات العلاقة، ما يسهم في تقليص استخدام الورق وحفظ المعاملات إلكترونيا بشكل كامل.