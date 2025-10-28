أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزتين مرموقتين من قبل مجلة Global Brands العالمية، وذلك تقديرا لتميزه في قطاع الخدمات المصرفية، وجهوده المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2025، وهما جائزتا «أفضل علامة تجارية مصرفية في الكويت» و«الأكثر تميزا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الكويت»



وتعكس الجائزتان المكانة الريادية لبنك الخليج في السوق المصرفي الكويتي، وحرصه الدائم على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، إضافة إلى التزامه بدوره المجتمعي من خلال مبادرات نوعية ومستدامة، تهدف إلى دعم مختلف شرائح المجتمع، باعتباره البنك الأقرب إلى المجتمع.



وجاء فوز بنك الخليج بجائزة أفضل علامة تجارية مصرفية في الكويت تقديرا لاستراتيجيته التسويقية المتقدمة، ونجاحه في ترسيخ علامته التجارية كواحدة من أكثر العلامات المصرفية ثقة وابتكارا في السوق الكويتي، وكذلك نظرا لهوية البنك البصرية الحديثة، وتواصله الفاعل مع العملاء، إلى جانب تنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها بما يلبي تطلعات العملاء من مختلف الفئات. أما جائزة الأكثر تميزا في المشاركة المجتمعية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، فقد منحت للبنك نظير التزامه المتواصل بتنفيذ برامج ذات تأثير إيجابي واسع النطاق، تشمل مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع. وقد أثبت بنك الخليج حرصه على أن تكون مبادراته المجتمعية ذات طابع مستدام وموجه نحو إحداث تغيير حقيقي في المجتمع الكويتي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية واستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى: نفتخر بالحصول على هذا التقدير من مجلة Global Brands العالمية، والتي تعكس التزامنا المستمر بتحقيق التميز على مختلف الأصعدة، سواء في تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء، أو في دعم قضايا المجتمع من خلال برامجنا للمسؤولية الاجتماعية. وأضافت: ان تلك الجوائز وغيرها تحفزنا على مواصلة تعزيز مكانة بنك الخليج كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، عبر الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير خدماته المصرفية، إلى جانب التزامه بدعم التنمية المستدامة والمبادرات الاجتماعية التي تواكب رؤية الكويت 2035.