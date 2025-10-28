سموه هنّأ رئيسة إيرلندا بفوزها في الانتخابات وحاكم سانت فينسنت والغرينادينز بذكرى استقلال بلادها



تسلّم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه للمشاركة في (إكسبو الرياض 2030) تحت شعار «استشراف المستقبل» والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 اكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031.



وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة مدير مكتب صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك.



إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، حيث قدم لسموه التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة 2024/2025.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى كاثرين كونولي ـ الرئيسة المنتخبة في جمهورية إيرلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية إيرلندا الصديقة، منتهزا سموه هذه المناسبة للإشادة بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية إيرلندا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية ولجمهورية إيرلندا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولسانت فينسنت والغرينادينز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.