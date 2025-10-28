سموه هنّأ رئيسة إيرلندا بفوزها في الانتخابات وحاكم سانت فينسنت والغرينادينز بذكرى استقلال بلادها



استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، حيث سلم سموه التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2024-2025.



كما استقبل سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس عمدة مدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة فرانسيس اكس سواريز والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.



إلى ذلك، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى كاثرين كونولي الرئيسة المنتخبة في جمهورية إيرلندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية إيرلندا الصديقة.



كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.