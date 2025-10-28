مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة مما يمهد لبداية موسم الأنشطة الخارجية، أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاق عروض التملك الحصرية، وهي سلسلة من العروض الاستثنائية المصممة لجعل امتلاك سيارة نيسان أكثر سلاسة من أي وقت مضى.



ويتصدر باترول الجديد هذه العروض الحصرية بتصميمه الذي يجمع بين القوة، الراحة والفخامة، بالإضافة إلى الأداء الأسطوري الذي يتحدى جميع التضاريس بثقة ويمنحك تجربة قيادة لا مثيل لها. يمكن للعملاء اغتنام الفرصة واقتنائه الآن بأقساط بسعر الكاش ومن غير أرباح، بالإضافة إلى 5 سنوات كفالة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وذلك لفترة محدودة فقط.



أما للباحثين عن المغامرات المتنوعة والرحلات اليومية التي تتناسب مع الجميع، فسيارة نيسان أكس-تريل تعتبر الخيار الأمثل، فهي تجمع بين أحدث التقنيات والراحة العائلية. حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بعرض حصري 0% أرباح، ابتداء من 138 دينارا شهريا، لتملكها بالأقساط بسعر الكاش، بما في ذلك سنتان من الصيانة المجانية، وكفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، مما يضمن لهم تجربة قيادة مريحة في كل رحلة.



وتكتمل العـــــروض بسيارة نيسان Kicks الجديدة كليا، وهي سيارة كروس أوفر عصرية جريئة واقتصادية متوفرة الآن بعرض 0% فائدة، ومن غير مقدم، بالإضافة إلى كفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، لتجربة قيادة ديناميكية تناسب أسلوب حياتك.



كما تقدم نيسان البابطين لعشاق المغامرة والجرأة، سيارة نيسان Z، بأدائها القوي وتصميمها المنفرد حصريا بـ 0% أرباح ومن غير مقدم، بالإضافة إلى 5 سنوات كفالة وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



أيا كانت السيارة التي تحلم باقتنائها، تقدم لك نيسان البابطين اليوم الفرصة المثالية لتحقيق ذلك من خلال عروضها الكبرى التي تجمع بين القيمة والأداء. إنها فرصتك لبداية استثنائية لموسم الشتاء ومغامراته مع سيارة جديدة تجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم العصري والأداء الفائق، وتمنحك حرية الاختيار من بين عروض نيسان الحصرية المصممة لتلائم احتياجاتك وتواكب أسلوب حياتك.



تجسد هذه العروض التزام نيسان البابطين الراسخ بتزويد السوق الكويتي بأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة ومعايير الجودة اليابانية، مع الحفاظ على أفضل قيمة تنافسية لعملائها.



للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 1804888، ومتابعة صفحة نيسان البابطين الرسمية على إنستغرام للاطلاع على آخر العروض والتحديثات.