في إطار حرصه على تقديم تجارب مميزة لعملاء «بلاتينيوم»، نظم بنك بوبيان بالتعاون مع تطبيق Fohgah، مجموعة من ورش عمل تفاعلية متنوعة شملت ورشــة صناعة العطور، وورشة تنسيق الزهــــور، بالإضافة إلى ورشة تحضير القهوة المختصــــة، بمشاركة نخبــــة من المختصين في هذه المجــــالات لتقديم تجربة ثرية وممتعة للعمــلاء والعميـــلات ومرافقيهم.



وقال مساعد المدير في إدارة شرائح العملاء في بنك بوبيان، بدر الياقوت: تؤكد هذه الفعاليات حرص البنك على تقديم تجربــــة متكاملة لعملائه المميزين، تجمـــع بين الخدمات المصرفية المميزة والتجارب الحياتية اليومية التي تعكس أسلوب الحياة العصري بما يتماشى مع تطلعاتهم، موضحا أن مثل هذه الفعاليات المميزة تسهم في تعزيز التواصل والتفاعل مع العملاء، والاستمتاع بتجـــارب تضيف إلى حياتهم قيمة حقيقية.



وشهدت الورش حضورا مميزا من عملاء وعميلات بوبيان ومرافقيهم، الذين أشادوا بالأفكار المقدمة التي تناسب مختلف الأذواق والاختيارات، بمشاركة خبراء متخصصين أضافوا طابعا احترافيا وتفاعليا لكل ورشة.



واختتم الياقوت بالتأكيد على أن «بوبيان» سيواصل تقديم فعاليات حصرية لعملاء «بلاتينيوم» خلال الفترة المقبلـــة، ضمن رؤية البنك في جعل تجربة العميل أساس كـــل ما يقدمـــه من خدمــــات ومزايا، مشيرا إلى أن مثل هــــذه المبادرات تعكس التزام البنــــك بتوفير أسلــــوب حيــــاة متكامـــل يجمـــع بين الراحة والرفاهيـــة والتميز المصرفي.