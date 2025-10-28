انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2% أمس مع انحسار الإقبال على الملاذ الآمن وسط آمال تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.



وخلال تداولات أمس، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4029.69 دولارا للأونصة، وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر، بدعم من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بأكثر من 5%، وفقا لـ«رويترز».



وارتفعت الأسهم الآسيوية بدعم من المؤشرات على انفراجة في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المخاطرة في بداية قوية للأسبوع، والذي ستهيمن عليه مجموعة من اجتماعات البنوك المركزية وأرباح الشركات الكبرى.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين على وشك «التوصل» إلى اتفاق تجاري، بعد يوم واحد من وضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين أول من أمس إطارا لاتفاق تجاري كي يتخذ ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال لقاء مزمع لهما في كوريا الجنوبية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 47.48 دولارا للأونصة وهبط البلاتين 0.8% إلى 1593.43 دولارا والبلاديوم 0.8% إلى 1417.58 دولارا.