يسعى البشر اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على شباب البشرة ونضارتها، فيتجه كثيرون إلى وسائل غير تقليدية لمكافحة التجاعيد وتعزيز إنتاج الكولاجين. ومع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، فتظهر علامات الشيخوخة من ترهل وخطوط دقيقة وفقدان للمرونة. ولتعويض هذا النقص، يلجأ البعض إلى المكملات الغذائية أو الكريمات الباهظة الثمن، فيما يبحث آخرون عن حلول طبيعية من داخل المطبخ، من بينها أطعمة غير مألوفة تعرف بقدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين، منها:



- مرق العظام ونخاعه: «يعد مرق العظام ونخاعه أحد أكثر المصادر الطبيعية الغنية بالكولاجين. ويحضر هذا المرق بغلي العظام مع الماء والخضراوات ورشة من الخل لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة، ويعرف بقيمته الغذائية العالية ونكهته الغنية. وقد أشادت به نجمات عالميات مثل سلمى حايك وغوينيث بالترو، اللتان تحدثتا عن اعتماده كجزء من روتين العناية بالبشرة».



- قنديل البحر: يعد قنديل البحر من الأطعمة التقليدية في الصين واليابان وكوريا وتايلاند وفيتنام، حيث يعتبر طبقا فاخرا يقدم باردا في السلطات مع زيت السمسم وصلصة الصويا، أو يقطع إلى شرائح رفيعة ويقلى. ويقول الدكتور راج داسغوبتا، أخصائي الطب الباطني: «يحتوي قنديل البحر على نسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في شد البشرة والحفاظ على مرونتها». ويضيف أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يكون أكثر فاعلية من الكريمات الموضعية، لأن الجسم يستطيع امتصاص الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم الكولاجين واستخدامها في بناء أنسجة جديدة.



ورغم أن هذه الأطعمة تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، يؤكد داسغوبتا أن الحفاظ على شباب البشرة لا يتحقق من خلال الطعام فقط، بل يتطلب نمط حياة متكاملا يشمل: شرب كميات كافية من الماء. استخدام واق من الشمس يوميا. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C الذي يعزز امتصاص الكولاجين.



