دمشق - هدى العبود



أعلن المخرج وائل أبو شعر التحضير لانطلاق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «ما اختلفنا»، بعد نجاح موسميه السابقين اللذين صورا في لبنان.



وعلمت «الأنباء» من مصادر مقربة أن التصوير سيكون بين سورية ولبنان مع الحفاظ على الكاست الفني للعمل في جزأيه الأولين على أن ينضم عدد آخر من الفنانين للجزء الجديد.



ويتألف العمل من لوحات كوميدية منفصلة يكتبها مجموعة من المؤلفين، ومن أبرز نجوم المسلسل: باسم ياخور، محمد خير الجراح، سامية الجزائري، نادين تحسين بيك، محمد حداقي، ديمة الجندي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، جمال العلي، أندريه سكاف، وآخرون.