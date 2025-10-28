«ظلوا يرفضونني في هوليوود عشر سنوات قبل أن يمنحوني أول أدواري»

سيلفستر ستالون، النجم الأميركي، يعترف بأنه كان محل رفض من المنتجين في هوليوود لعقد من الزمان لكنه أصر وتعلم كتابة الأفلام كي يسمحوا له بالتمثيل في فيلمه روكي. سيلفستر ستالون، النجم الأميركي، يعترف بأنه كان محل رفض من المنتجين في هوليوود لعقد من الزمان لكنه أصر وتعلم كتابة الأفلام كي يسمحوا له بالتمثيل في فيلمه روكي.