«ظلوا يرفضونني في هوليوود عشر سنوات قبل أن يمنحوني أول أدواري»
سيلفستر ستالون، النجم الأميركي، يعترف بأنه كان محل رفض من المنتجين في هوليوود لعقد من الزمان لكنه أصر وتعلم كتابة الأفلام كي يسمحوا له بالتمثيل في فيلمه روكي.
«كل من تفوق في مهنة فعل ذلك لشعوره بأنها ستجعل والديه يفتخران به»
آلان دو بوتون الفيلسوف البريطاني يؤكد أننا نطور مواهبنا بناء على ما نشعر بأن والدينا قد يفرحان برؤيتنا نمارسه.
«على الممثل أن يؤدي حركاته الخطرة بنفسه»
غلين باول، الممثل الأميركي، يفصح عن رأيه بضرورة ألا يستعين النجوم بالممثلين البدلاء لأداء الحركات الخطرة. ويضيف: المشاهد لن يتأثر بالمشهد لو شعر بأن الدوبلير هو من يقوم بالحركات الخطرة لا الممثل نفسه.