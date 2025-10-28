اشتد الإعصار «ميليسا» وتحول إلى عاصفة من الدرجة الخامسة، وهي الأعلى تصنيفا، قبل أن يضرب جامايكا وأجزاء أخرى من منطقة الكاريبي، وسط تحذيرات لخبراء الأرصاد من حدوث فيضانات «قاتلة وكارثية»، ودعوات للسكان الى اللجوء للملاجئ فورا.



وقد تسبب «ميليسا» قبل أن يشتد إلى الدرجة الرابعة ثم الخامسة، في وفاة 4 أشخاص على الأقل في هايتي وجمهورية الدومينيكان هذا الأسبوع، حيث جلبت أطراف العاصفة أمطارا غزيرة وانهيارات أرضية.



وأثار تحرك الإعصار بوتيرة بطيئة القلق كون ذلك يعني أن المناطق الواقعة في مساره قد تواجه ظروفا قاسية لفترة أطول مقارنة بالأعاصير التي تمر بسرعة.



وقالت الإدارة الوطنية الأميركية للأعاصير إن ميليسا حمل رياحا وصلت سرعتها القصوى إلى نحو 160 ميلا (260 كيلومترا) في الساعة. وأعلنت جمهورية الدومينيكان حال الإنذار الأحمر في 9 من مقاطعاتها الـ 31 تحسبا لخطر الفيضانات المفاجئة والسيول والانهيارات الأرضية.



ودعا رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس سكان المناطق المعرضة للفيضانات، إلى اتباع التحذيرات والاستعداد للجلاء عن مناطقهم. وقال: «إذا كنتم تسكنون في منطقة سبق أن أصابها فيضان فتوقعوا أن ذلك سيحدث الآن». وسبق أن أغلقت جامايكا كل الموانئ البحرية.