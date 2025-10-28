تمكن تطبيق ذكاء اصطناعي يدعى «أولانجيزي» (Ulangizi AI) من إنقاذ محصول مزارعة في قرية صغيرة وسط مالاوي جنوب أفريقيا، بعد أن تضررت نباتات البامية بسبب الجفاف وهجوم حشرة المن. ووفقا لموقع Rest of World المتخصص بأخبار التكنولوجيا قدم التطبيق، الذي يعمل باللغة المحلية، للمزارعة إرشادات دقيقة عبر الهاتف حول نوع المبيد المناسب، ما أسهم في إنعاش محاصيلها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. وطورت منظمة Opportunity International البريطانية التطبيق لمساعدة المزارعين في الدول النامية على تشخيص أمراض المحاصيل والحصول على المشورة الزراعية صوتيا أو عبر الرسائل، بالاعتماد على بيانات وزارة الزراعة المالاوية، ويعمل من خلال تطبيق واتساب لضمان سهولة الوصول إليه، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السورية «سانا».