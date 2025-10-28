منصور السلطان



في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال الأسبوع الماضي حملات ميدانية مكثفة شملت مختلف محافظات البلاد بهدف تعزيز التواجد الأمني وضبط المخالفين والمطلوبين حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحقيقا للأمن والاستقرار، حيث نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري خطة ميدانية مكثفة شملت جميع المحافظات، استهدفت تعزيز التواجد الأمني وضبط المطلوبين والمخالفين، وأسفرت عن تنفيذ 1370 مهمة أمنية متنوعة والتعامل مع 435 حالة إنسانية عاجلة قدم خلالها رجال النجدة المساعدة الفورية للمواطنين والمقيمين في المواقف الطارئة.



وأسفرت الجهود الميدانية لشرطة النجدة عن النتائج التالية ضبط 80 شخصا مطلوبا (تغيب - إلقاء قبض - انتهاء الإقامة - جنائي)، وضبط 28 مركبة مطلوبة قضائيا، وضبط 14 شخصا دون إثبات، وفض 18 مشاجرة، والتعامل مع 158 حادثا مروريا، و4 حالات دهس، ورصد 4333 مخالفة مرورية متنوعة.



وأكدت وزارة الداخلية أن الإدارتين المعنيتين مستمرتان في تنفيذ خططهما الأمنية والمرورية اليومية ومواصلة الجهود لضبط المخالفين والمطلوبين والتعامل السريع مع البلاغات والحوادث بما يعزز الأمن المجتمعي ويكرس ثقافة الالتزام بالقانون حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة مستخدمي.