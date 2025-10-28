أعلن متحف الفضاء والفلك في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن مذنبا تم اكتشافه في الـ11 من سبتمبر الماضي يمكن مشاهدته في سماء الكويت بواسطة منظار بسيط خلال ما تبقى من هذا الشهر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل بعد غروب الشمس حتى منتصف الليل في الأفق الجنوبي من السماء وهو يسير باتجاه الغرب في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.



وذكر المتحف في بيان لـ«كونا» أنه حتى الآن لم يتم تحديد قطر المذنب بدقة وسيبلغ القدر «10.7+» من اللمعان يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري ليتراجع لمعانه بعد ذلك تدريجيا ويبتعد في الفضاء.



وأوضح أن هذا المذنب الملقب «C/2025 R2-Swan» تم اكتشافه من قبل الفلكي فلاديمير بيزوجلي هذا العام ويصنف ضمن المذنبات طويلة الدورة إذ تزيد دورته على 200 عام وتبلغ نحو 654 عاما تقريبا ويبعد حاليا عن الأرض 43 مليون كيلومتر.



وأشار المركز إلى أنه ليس لهذا المذنب أي تأثير على الأرض ولا يشكل خطر عليها حيث ان الكرة الأرضية تقع دائما في موقع متوسط بين أكبر الأجرام السماوية في المجموعة الشمسية وهي الشمس وكل من كوكب زحل والمشتري والتي تمتلك جاذبية كبيره جدا ولا تسمح لأي جرم سماوي مدمر بأن يتقاطع مع مدار ومسار الأرض.



ويمكن التعرف على حركة جميع المذنبات المكتشفة إلى اليوم في القبة السماوية التابعة للمتحف، التي يمكن من خلالها تحديد مسار المذنبات وجميع الأجرام السماوية ومداراتها بدقة من خلال برامج متقدمة حديثة.