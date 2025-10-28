الشاهين: المدخنات هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطانات الرئة وعنق الرحم والثدي

أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ورشة تفاعلية بعنوان (علاقة التدخين بسرطان الثدي) ضمن فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي (طوق النجاة الوردي) برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وحملة (كان) الدكتور خالد الصالح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن الورشة أقيمت عبر (زووم) بالتعاون مع التحالف الإقليمي للأمراض المزمنة غير السارية لمنطقة الشرق الأوسط والرابطة العربية لمكافحة التدخين التابعة لاتحاد الأطباء العرب وشارك فيها عدد من الخبراء من الأطباء والمختصين.

ولفت الصالح إلى أن سرطان الثدي يحتل المركز الأول لناحية معدلات الإصابة بأمراض السرطانات بين النساء في البلاد.

بدورها قالت رئيس التحالف الإقليمي للأمراض المزمنة غير السارية الدكتورة ابتهال فاضل، إن التدخين يعتبر عامل المخاطرة الأكثر انتشارا بين العديد من الفئات وخصوصا فئة الشباب من الجنسين وصغار السن مشيرة إلى علاقته الوطيدة للإصابة بالسرطانات وخصوصا سرطان الثدي الذي يعد السبب الأول للوفيات بين النساء في العالم.

من جهتها قالت استشاري الصحة العامة رئيس وحدة وبائيات وسجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتورة أماني البسمي إن الإحصائيات تظهر أن الكويت تشهد أعلى معدلات تدخين في دول مجلس التعاون الخليجي بين الذكور بنسبة 41 في المئة.

وأشارت البسمي إلى أنه في عام 2022 سجل سرطان الثدي أعلى معدل إصابة بين كل أنواع السرطان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمعدل 49 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص وسجل أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالسرطان في الشرق الأوسط وشمال.

من جانبها تناولت عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لحملة (كان) الدكتورة حصة الشاهين، ظاهرة زيادة التدخين بين النساء في الوطن العربي مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت ارتفاع نسبة المدخنات النساء.

وذكرت الشاهين أن المدخنات هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطانات الرئة وعنق الرحم والثدي كما أن التدخين يؤثر على الخصوبة ويؤدي إلى الإجهاض مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان أولت قضية مكافحة التدخين اهتماما وفتحت عيادات للإقلاع عن التدخين.

بدوره أشار أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة صنعاء الدكتور يوسف الشعابي إلى أهمية التوعية بأضرار التدخين لدى فئة صغار السن المستهدفة من شركات التبغ وضرورة تعاون الأسرة والمدرسة والاهتمام بالنواحي الرياضية والعلمية والثقافية للتصدي للحملات الدعائية التي تستهدف جذب هذه الفئة للتدخين.