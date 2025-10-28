حنان عيد المعبود

نظم معهد دسمان للسكري، زيارة ميدانية على متن عيادته المتنقلة للسكري إلى مدرسة سهلة بنت سعد المتوسطة للبنات في منطقة الزهراء، وذلك بهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي بين الطالبات والمعلمات.

وخلال الزيارة، قام فريق المعهد بإجراء فحوصات طبية أساسية وتوزيع مطويات وكتيبات تثقيفية تتناول مواضيع مهمة حول الوقاية من مرض السكري وأهمية تبني نمط حياة صحي. كما تم تشجيع الطالبات على الإقبال على العلوم وتنمية الشغف بالبحث والمعرفة، من خلال مشاركة العيادة المتنقلة لمعهد دسمان للسكري وباص العلوم التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في أجواء تفاعلية وتعليمية مميزة.