نفذت قوة الإطفاء العام حملة تفتيشا (اليوم الثلاثاء) في منطقة المهبولة بإشراف مباشر من رئيس القوة اللواء طلال الرومي لرصد المباني والمحال التجارية المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بزيادة وتيرة الحملات التفتيشية، مشيرا إلى أن الحملة شاركت بها وزارة الداخلية وبلدية الكويت وأكثر من 300 عسكري من منتسبي القوة.



وأضاف أن فرق التفتيش باشرت أعمالها فور انطلاق الحملة في أرجاء المنطقة لرصد المنشآت غير الملتزمة وقامت بتحرير المخالفات ضدها، إضافة إلى الإغلاق الفوري للمواقع التي تشكل خطرا على الأمن المجتمعي.



وأوضح العميد الغريب أن الحملة كشفت أيضا عن مخالفات متعددة تمثلت في عدم تجديد تراخيص الإطفاء وسوء تخزين المواد وإغلاق مخارج الطوارئ ووجود تمديدات كهربائية مكشوفة إضافة إلى إهمال صيانة معدات الحريق.



وأفاد بأن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطبيق معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن قوة الإطفاء العام ماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية بمختلف المحافظات تحقيقا للمصلحة العامة.



ودعا أصحاب المباني والمحال التجارية إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والتعاون مع فرق التفتيش حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية الالتزام المسبق بتلك الاشتراطات لتجنب المخالفات والإجراءات القانونية.