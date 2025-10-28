بشرى شعبان

شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في احتفالية مرور خمسة عشر عامًا على إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الحكومي "تسديد"، الذي يشمل جميع معاملات الهيئة، ضمن رحلتها في التحول إلى هيئة رقمية تسعى إلى تحقيق التمكين الرقمي تحت مظلة النظام الحكومي الموحد للدفع الإلكتروني.

وأعلنت الهيئة عبر مواقعها الالكترونية أنها من أوائل الجهات التي جسّدت مفهوم الخدمات الذكية والدفع الإلكتروني الشامل، حيث تقدم عبر نظام "تسديد" أكثر من خمسين خدمة إلكترونية تغطي جميع قطاعاتها، وتشمل خدمات إصدار وتجديد تراخيص العمل، وإجراءات العمالة المنزلية، وتحديث البيانات، وإصدار الشهادات، وتنظيم العقود الحكومية، والخدمات الخاصة بصاحب العمل والعامل على حد سواء، وذلك في إطار تطوير شامل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت الهيئة أنها تمضي بثبات نحو مستقبل رقمي متكامل يخدم الإنسان ويصنع الإنجاز، مستندةً إلى رؤيتها في بناء بيئة عمل إلكترونية متطورة تعزّز جودة الخدمة وتدعم التحول الذكي في منظومة العمل الحكومي.